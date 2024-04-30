Турецкая пресса: некоторые страны Запада готовы прекратить продажу Израилю вооружений

По информации турецкого издания Hurriyet, руководство ряда стран Запада выступило с предложением прекратить продажу вооружений Израилю.
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