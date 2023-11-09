Мошенники придумали новую уловку – проверочные звонки в банк они перенаправляют в «левый» кол-центр

Мошенническую схему выявили в одном из банков Южной Кореи.Новую уловку телефонных мошенников выявили в Южной Корее, там проверочные звонки в банк они перенаправляют в «левый» кол-центр, сообщается на сайте компании Positive Technologies.
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