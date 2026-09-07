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Что это за страна такая Украина? – Когда и кем были основаны города на Украине

Что это за страна такая Украина? – Когда и кем были основаны города на Украине

Что это за страна такая Украина? – Когда и Кем были основаны города на украине (Летоисчисление на Руси изменилось с 1700 года по указанию Петра 1го, и до той поры всё написано в правильном Русском Летоисчислении): КИЕВ — Куплен в Лето 7194 (1686), 6 Мая за 146 тыс.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Границы государств менялись путём завоевания и выкупа, освоением земель. Историю знать нужно, помнить о тех, кто создавал поселения, развивал промышленность и торговлю, обустраивал и, главное, защищал границы государств.
Сейчас Крым и 4 области бывшей УССР провели референдумы о воссоединении с Россией, узаконены новые границы РФ.
Что будет дальше - это зависит от воли населения территорий. В любом случае для нас - главное гарантированная безопасность границ государства (таких, которые будут).

Профиль пользователя lislis lissil
lislis lissil

Что за Хрень Вы пишете!? Украина- -не отрывная часть России- порубежье!!! Граница со степью и с Западом!!! Киев возник в 9сотых годах -является ровесником Господину Великому Новгороду-942 год-но младше пяти городов Русских-а именно-Старой Ладоги+ Славенска( первооснова(деревянный город ГосподинаВеликого Новгорода-каменный город)+Рюрикова пепелища(сгоревший город)+ Муром+ Юрьев.

Профиль пользователя Сергей Зайков
Сергей Зайков

По старорусскому украина-это окраина-приграничная территория. В летописи сказано,-Святослав сел на Киевский стол,а сына своего младшего Владимира посадил в Новгороде защищать северные украины. Новгород веть никто украиной неназывает. Так что украина -это выдуманое государство и национальность украинец выдуманая.