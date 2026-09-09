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В Северной столице стартовал I гастрономический фестиваль "Петербургский десерт"

В Северной столице стартовал I гастрономический фестиваль "Петербургский десерт"

"Петербургский десерт" – первый и единственный в городе фестиваль десертов. Сразу 173 ресторана, кафе, бистро и кондитерских предлагают петербуржцам и гостям города специальные меню с десертами XVIII, XIX, XX и XXI веков.

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