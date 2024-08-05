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Русский Днепропетровск

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  • Eduard
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В «работинской мясорубке» ежедневно минусуется по одной роте ВСУ

Александр Ситников 4 августа 2024 г., 17:02   Украинские источники пишут, что Сырский привлек СБУ для сокрытия масштабов истребления группировки «Таврия» на самом «тихом» участке фронта Картоделы-перфекционисты посчитали, что с 31 июля по 2 августа 2024 года общие территориальные изменения в пользу армии России составили 16,25 квадратных километров, или в среднем 5,4 кв км в сутки.

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