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AP: ФРС США может впервые за три года повысить ключевую ставку с нынешних 3,6%

AP: ФРС США может впервые за три года повысить ключевую ставку с нынешних 3,6%

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам очередного заседания 15-16 сентября может впервые за три года повысить ключевую ставку с нынешних 3,6%.

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