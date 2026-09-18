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Без отелей и спа-центров: каким был туризм в Горном Алтае в прошлом веке. Ретрофото

Без отелей и спа-центров: каким был туризм в Горном Алтае в прошлом веке. Ретрофото

Сегодня отпуск на Алтае – это чаще всего комфортные базы и гостиницы, организованные трансферы, кафе и туристические тропы.

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