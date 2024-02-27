Пьяный житель Тарко-Сале проломил соседке голову

Перед судом за покушение на убийство предстанет житель Тарко-Сале. Его жертвой чуть не стала соседка, сообщила пресс-служба СУ СКР по ЯНАО В одном из общежитий города пара местных жителей организовали алкогольное застолье: гуляли с размахом, шумно.