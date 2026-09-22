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Советы священнослужителей, что делать через год после смерти близкого

Советы священнослужителей, что делать через год после смерти близкого

Как отметить год после ухода близкого человека - важная дата в православии и для родственников. Узнайте, как правильно провести этот день, какие молитвы читать и почему важно не поддаваться суевериям.

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