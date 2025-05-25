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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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35-летний Газинский склоняется к завершению карьеры после чемпионства «Краснодара»

– Планируешь заканчивать или еще поиграешь? – Склоняюсь к тому, чтобы да. Посмотрим. – Закончишь на красивой ноте? – Я тоже так считаю, посмотрим, – сказал 35-летний хавбек «Краснодара».

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