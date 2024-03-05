«Спящие» и устойчивые к лечению очаги туберкулеза обезвредят желтым светом

Ученые Федерального исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН и Центрального научно-исследовательского института туберкулеза придумали, как бороться с покоящимися и не чувствительными к антибиотикам формами Mycobacterium tuberculosis.
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