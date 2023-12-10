Путин назвал перевернутым сознанием аплодисменты нацисту в парламенте Канады

Валерий Евстафьев

Запад сбросил маски, теперь всем видно англосаксонское происхождение русофобии, гитлеризма и всех конфликтов в Европе. Думаю, это только с нашей точки зрения у них перевернутое сознание. У них противоположная мораль: там справедливо только то, что выгодно западу, любыми средствами и за чужой счёт.