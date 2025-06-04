Царьград Alexander Chernykh/Russian Look/Globallookpress Власти Британии приказали сбежавшему на Запад олигарху Роману Абрамовичу платить Украине миллиарды из своего кармана.
Путин вас предупреждал. Британия приказала Абрамовичу платить Украине миллиарды из своего кармана
Комментарии
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Владимир Негода
все правильно , деньги надо хранить там где , где в наглую наприхватизировал !
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12 час.
zs
zhanna simonova
Чужие начинают пожирать друг друга.
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34 мин.
Александр Макеев
Супер богачи бесятся с жиру! Покупают где ни попадя всякие игрушки, в данном случае купили большое количество наёмных рабов - профессиональных футболистов, тренеров, обслугу и бренд "Челси", а также купил яхты и прочую движимую и недвижимую, избыточно бесполезную собственность, чтобы выпендриваться перед другими толстосумами и показать своё презрение к малоимущим россиянам и не россиянам! Но и на выпендривающегося толстосума нашлась своя кара: супер правовая Британия откровенно грабит и гнобит Абрамовича и прочих российских толстосумов-выпендрёжников! А всё то ценное, что в России осталось у Абрамовича и прочих бегунков из России, надо конфисковывать, как у пособников террористам! Сразу после того, как первые их денежные фантики будут переведены украинским бандеровским нацистам-террористам!
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2 мин.
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