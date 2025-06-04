Путин вас предупреждал. Британия приказала Абрамовичу платить Украине миллиарды из своего кармана

Александр Макеев

Супер богачи бесятся с жиру! Покупают где ни попадя всякие игрушки, в данном случае купили большое количество наёмных рабов - профессиональных футболистов, тренеров, обслугу и бренд "Челси", а также купил яхты и прочую движимую и недвижимую, избыточно бесполезную собственность, чтобы выпендриваться перед другими толстосумами и показать своё презрение к малоимущим россиянам и не россиянам! Но и на выпендривающегося толстосума нашлась своя кара: супер правовая Британия откровенно грабит и гнобит Абрамовича и прочих российских толстосумов-выпендрёжников! А всё то ценное, что в России осталось у Абрамовича и прочих бегунков из России, надо конфисковывать, как у пособников террористам! Сразу после того, как первые их денежные фантики будут переведены украинским бандеровским нацистам-террористам!