«Мы твёрдым шагом идём в будущее нашей страны»: ректор КИПУ имени Февзи Якубова проголосовал на выборах Президента России 🇷🇺 «Ощущение праздника, того, что мы твёрдым шагом идём в наше прекрасное будущее.
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«Мы твёрдым шагом идём в будущее нашей страны»: ректор КИПУ имени Февзи Якубова проголосовал на выборах Президента России 🇷🇺 «Ощущение праздника, того, что мы твёрдым шагом идём в наше прекрасное будущее.