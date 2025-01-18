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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фриц о поражении от Монфиса: «Обычно я себя очень жестко критикую, но тут Гаэль просто провел отличный матч»

Фриц о поражении от Монфиса: «Обычно я себя очень жестко критикую, но тут Гаэль просто провел отличный матч»

Фриц проиграл 38-летнему французу в третьем круге Australian Open - 6:3, 5:7, 6:7(1), 4:6. «Хреново вылетать в третьем круге.

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