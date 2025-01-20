Без фанфар и попмы: ЕС начал процесс выдавливания украинских беженцев на родину

Лидер фракции «Альтернатива для Германии» в баварском парламенте Катрин Эбнер-Штайнер выступила на днях с предложением «немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ», назвав их «получателями пособий».
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