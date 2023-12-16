Первый ноутбук на новейших 15-ваттных Intel Core Ultra, но не с Windows или Linux. Представлен Asus ExpertBook CX54 Chromebook Plus

Битва iGPU Intel и AMD вышла на новый уровень. Core Ultra 7 155H и Ryzen 7 7840HS сравнили в восьми играх и двух режимах Компания Acer представила первый хромбук на основе новейших процессоров Intel Core Ultra.
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