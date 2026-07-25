⚡️ Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Севастополь Все они в этот момент находились на улице, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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⚡️ Три человека пострадали во время атаки ВСУ на Севастополь Все они в этот момент находились на улице, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.