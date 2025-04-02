Новая деноминация, или почему с рублей надо убрать три ноля

Алексей Камышов

Автор данной статьи сам то понял, что написал бред? Любая деноминация — это огромные потери именно для НАСЕЛЕНИЯ! Это "прекрасный" способ избавиться от "мёртвой денежной массы", которую люди, недоверяющие финансовым учреждениям (и правильно делают, что не доверяют), хранят в рублях "под матрасом". Заодно, это прекрасная возможность "незаметно" ускорить обесценивание новой денежной массы (ведь увеличив всего лишь на копейку проезд в общественном транспорте вы не будете сильно возмущаться, хотя увеличение проезда на 10 РУБЛЕЙ! вас точно равнодушным не оставит). Более того, автор напрочь "забыл" про ОГРОМНЫЕ РАСХОДЫ на замену денежной массы, находящейся в обращении, на обновление/замену/конвертацию программного обеспечения в финансовой (банки, биржи, налоговая и т.д.), торговой, производственной и так далее. Везде, где осуществляется учёт и контроль движения денежных средств и их хранение. Как думаете, ЗА ЧЕЙ СЧЁТ этот "Банкет"?!! За наш с вами, а все "плюшки", включая "дополнительный доход, экономию средств и "лавры победителя" (чего-то там) получат "зачинщики" этого процесса. Предыдущую деноминацию хотя бы оправдывали хоть как-то более-менее разумно: попыткой избавиться от огромного объёма криминальной денежной массы, накопленной в "святые 90-е", а сейчас уже и оправдаться нечем, только какой то детский лепет про "сильные и слабые валюты". Так нужно БЫТЬ сильной валютой, а НЕ ВЫГЛЯДЕТЬ.