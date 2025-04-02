Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Катерина
    А  нонешняя  культура  у  нас, прям,  в  расцвете.☹️Пять лет в Бироби...
  • ВераВерная
    Вроде не первое апреля сегодня, автор, отшутились уже)))Пять лет в Бироби...
  • владимир рябченко
    Щаз!!! Биробиджан - самый русский еврейский город... Это не Тель-Авив...Пять лет в Бироби...

Новая деноминация, или почему с рублей надо убрать три ноля

Новая деноминация, или почему с рублей надо убрать три ноля

В 1996 году проезд в трамвае стоил 1000 рублей. Полбуханки чёрного хлеба — 600 рублей, пачка «Беломора» — 800 рублей, а коммуналка — 80 тысяч рублей (ссылка).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Асанов
И средняя з/п 50 рублей
Ответить
21 час.
Алексей Камышов
Автор данной статьи сам то понял, что написал бред? Любая деноминация — это огромные потери именно для НАСЕЛЕНИЯ! Это &quot;прекрасный&quot; способ избавиться от &quot;мёртвой денежной массы&quot;, которую люди, недоверяющие финансовым учреждениям (и правильно делают, что не доверяют), хранят в рублях &quot;под матрасом&quot;. Заодно, это прекрасная возможность &quot;незаметно&quot; ускорить обесценивание новой денежной массы (ведь увеличив всего лишь на копейку проезд в общественном транспорте вы не будете сильно возмущаться, хотя увеличение проезда на 10 РУБЛЕЙ! вас точно равнодушным не оставит). Более того, автор напрочь &quot;забыл&quot; про ОГРОМНЫЕ РАСХОДЫ на замену денежной массы, находящейся в обращении, на обновление/замену/конвертацию программного обеспечения в финансовой (банки, биржи, налоговая и т.д.), торговой, производственной и так далее. Везде, где осуществляется учёт и контроль движения денежных средств и их хранение. Как думаете, ЗА ЧЕЙ СЧЁТ этот &quot;Банкет&quot;?!! За наш с вами, а все &quot;плюшки&quot;, включая &quot;дополнительный доход, экономию средств и &quot;лавры победителя&quot; (чего-то там) получат &quot;зачинщики&quot; этого процесса. Предыдущую деноминацию хотя бы оправдывали хоть как-то более-менее разумно: попыткой избавиться от огромного объёма криминальной денежной массы, накопленной в &quot;святые 90-е&quot;, а сейчас уже и оправдаться нечем, только какой то детский лепет про &quot;сильные и слабые валюты&quot;. Так нужно БЫТЬ сильной валютой, а НЕ ВЫГЛЯДЕТЬ.
Ответить
21 час.
СК
Степан Капуста
&quot;В своих суждениях наиболее радикален тот, кто наименее осведомлен в подробностях&quot;. Для обывателя недалекого ума всё просто и очевидно.               И подобных обывателей большинство. Стоит ли &quot;метать бисер...&quot;?
Ответить
18 час.
наверх