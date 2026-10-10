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Американский чиновник: Путин бьёт сильно

Американский чиновник: Путин бьёт сильно Американская администрация считает, что президент России Владимир Путин, несмотря на продолжающиеся удары по украинской территории, сохраняет готовность обсуждать завершение конфликта.

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