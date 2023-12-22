Затянувшийся медовый месяц: Два кругосветных свадебных путешествия на самодельном джипе-амфибии

Вокруг света в свадебное путешествие на самодельном джипе. Молодожены часто мечтают о том, чтобы провести медовый месяц оригинально, придумывают интересные маршруты и отправляются в путешествие после свадьбы.
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