Трамвай насмерть переехал мужчину в Южном Медведкове в Москве, сообщает 360.ru. На место оперативно прибыли спасатели и медики, но не смогли извлечь пострадавшего из-под вагона: его зажало передней тележкой.
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