Лукашенко: Запад распространяет ложь о планах атаки на Польшу и Балтию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября на совещании по итогам проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД отверг утверждения западных СМИ о планах нападения России и Беларуси на страны Балтии или Польшу, а идею прорыва Сувалкского коридора к Калининградской области назвал «глупостью полной».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ Набиуллина вернул...
- Politico: ЕС отка...
- Ч Прокуратура Влади...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым