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Царьград

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Лукашенко: Запад распространяет ложь о планах атаки на Польшу и Балтию

Лукашенко: Запад распространяет ложь о планах атаки на Польшу и Балтию

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября на совещании по итогам проверки боеготовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД отверг утверждения западных СМИ о планах нападения России и Беларуси на страны Балтии или Польшу, а идею прорыва Сувалкского коридора к Калининградской области назвал «глупостью полной».

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