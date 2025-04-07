Когда мы стали чужими

Ростислав Ищенко *** За последние десять лет я прочитал огромное количество текстов — от претендующих на теоретическую глубину статей до мелочных дискуссий в социальных сетях, посвящённых теме взаимоотношений «коренных» русских и русских, «понаехавших» с окраин империи.