Когда мы стали чужими

Ростислав Ищенко *** За последние десять лет я прочитал огромное количество текстов — от претендующих на теоретическую глубину статей до мелочных дискуссий в социальных сетях, посвящённых теме взаимоотношений «коренных» русских и русских, «понаехавших» с окраин империи.
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