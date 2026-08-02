NOA: высокий уровень витамина D снижает риск развития болезни Альцгеймера

Исследователи из Университета Голуэя в Ирландии под руководством невролога Эмер Макграт впервые показали связь между уровнем витамина D в среднем возрасте и накоплением токсичного тау-белка — одного из биомаркеров болезни Альцгеймера — спустя годы.
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