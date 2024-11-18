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Подоляка раскрыл настоящую цель разрешения Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS

Подоляка раскрыл настоящую цель разрешения Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS

Военный аналитик, блогер Юрий Подоляка в своём Telegram-канале раскрыл настоящую цель разрешения Украине наносить удары вглубь России ракетами ATACMS.

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Комментарии
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АЛЕКСАНДР Крымский
Опять эта гнида майданная воду мутит. Пидоряка мы знаем что ты был сотником майдана и орал громче всех москаляку на гиляку а сейчас что? Переобулся.
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