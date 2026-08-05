Раскрыты детали переговоров по производству Patriot на Украине

Соединенные Штаты продолжают переговоры с Киевом по предоставлению лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot даже после того, как президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения.
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