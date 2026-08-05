Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Раскрыты детали переговоров по производству Patriot на Украине

Раскрыты детали переговоров по производству Patriot на Украине

Соединенные Штаты продолжают переговоры с Киевом по предоставлению лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot даже после того, как президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии