Трамп подал апелляцию в Верховный суд США об отмене постановления в Колорадо

Дональд Трамп официально обратился в Верховный суд США с просьбой отменить решение Верховного суда штата Колорадо, согласно которому он исключен из избирательных бюллетеней штата в 2024 году, сообщает 3 января CNN Politics.
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