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Байден: Трамп и его сторонники — экстремисты, угрожающие основам США

Байден: Трамп и его сторонники — экстремисты, угрожающие основам США

Бывший президент Соединенных Штатов республиканец Дональд Трамп и его сторонники являются воплощением экстремизма, который угрожает основами американской политической системы, заявил президент США Джозеф Байден, выступив 1 сентября в Филадельфии.

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