ХАМАС заявил о готовности к переговорам о прекращении огня в Газе

В новом видеообращении, транслировавшемся катарским телеканалом Al Jazeera, представитель палестинского движения ХАМАС Халиль аль-Хейя заявил о готовности начать переговоры о полном освобождении израильских заложников в обмен на прекращение боевых действий в секторе Газа.
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