Для США и Украины будет наиболее выгодно согласиться на участие в мирных переговорах с Россией до наступления зимы, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в беседе с главой Партии рабочих Великобритании Джорджем Галлоуэем.
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