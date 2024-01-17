Москвичам рассказали о грядущей непогоде

Жителей и гостей столицы предупредили, что в четверг на город обрушится снегопад. Как сообщает РИА Новости, 18 января над столицей России сгустятся тучи – новый антициклон принесет в Москву не только сильные морозы, но и обильное число снега, который уляжется на трассах и дорогах города.
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