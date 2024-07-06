В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением молодежного форума "іВолга"

В связи с предстоящим Всероссийским молодежным форумом "іВолга", который пройдет в Самарской области с 11 июля по 6 августа, власти приняли решение ограничить движение транспорта на некоторых участках дорог.
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