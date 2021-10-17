Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа в Амурской области сдали квартальную проверку по физической подготовке

Военнослужащие, сдающие экзамен по физической подготовке на «отлично» и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.
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