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Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа в Амурской области сдали квартальную проверку по физической подготовке

Военнослужащие соединения управления Восточного военного округа в Амурской области сдали квартальную проверку по физической подготовке

Военнослужащие, сдающие экзамен по физической подготовке на «отлично» и выше, получают надбавку к денежному довольствию в размере от 15 до 100 процентов от должностного оклада.

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