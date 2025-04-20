Захарова отреагировала на заявление Госдепа США

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Госдепартамента США, который выразил надежду, что режим прекращения огня между Россией и Украиной продлится после Пасхи.
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