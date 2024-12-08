«Обращение к бабкам и гадалкам – путь в адскую бездну»: батюшка о порче и сглазе

Куда может завести вера в порчу и сглаз? Что ждет человека, если он обращается к бабкам и гадалкам за снятием порчи? Что делать, если вам показалось, что вас сглазили? На вопросы «Татар-информа» ответил казанский священник Александр Ермолин.