Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Когда ты понимаешь динамику истории, или... параметры того, о чём Путин и Трамп будут договариваться

Когда ты понимаешь динамику истории, или... параметры того, о чём Путин и Трамп будут договариваться

СВО - это война между прошлым и будущим. Результатами предстоящей встречи Путина и Трампа вы будете очень сильно разочарованы.

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