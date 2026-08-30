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Царьград

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Дивеев объяснил удаление в матче «Зенита» против «Факела»

Дивеев объяснил удаление в матче «Зенита» против «Факела»

Игорь Дивеев, защитник «Зенита», извинился за своё удаление в матче РПЛ с «Факелом». На 90-й минуте, несмотря на красную карточку Дивеева, «Зенит» победил 1:0 благодаря пенальти Александра Соболева.

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