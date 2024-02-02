Депутаты предложили поднять до 50 лет призывной возраст для получивших паспорт РФ

В Госдуме заявили, что мигранты уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются 30 лет перед тем, как получить паспорт РФ В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство, сообщает "Коммерсантъ".