Депутаты предложили поднять до 50 лет призывной возраст для получивших паспорт РФ

В Госдуме заявили, что мигранты уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются 30 лет перед тем, как получить паспорт РФ В Госдуму внесли законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для получивших российское гражданство, сообщает "Коммерсантъ".
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