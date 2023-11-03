Reuters: США используют беспилотники для поиска заложников в секторе Газа

Соединенные Штаты запускают свои разведывательные беспилотники над сектором Газа, чтобы искать людей, захваченных в плен ХАМАС при нападении на Израиль, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.
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