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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» арендует Вольтемаде у «Ньюкасла» за 5 млн евро без опции выкупа и отдаст Дэвида в аренду «Атлетико» с правом выкупа за 25 млн

Ник Вольтемаде пополнит состав « Ювентуса », а  Джонатан Дэвид покинет команду. По данным   Джанлуки Ди Марцио , «Юве» обменивается документами с « Атлетико » по поводу аренды Дэвида.

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