Водитель перепутал педали и чудом не сбил очевидцев заезда

Водитель-сорвиголова на красном джипе попал на видео, когда пытался покорить заснеженный холм, но в итоге покатился назад и чуть не наехал на своих друзей, пока они снимали неудавшийся трюк недалеко от города Шэньяна (провинция Ляонин, КНР).
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