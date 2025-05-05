Воспитанники центра «Свиблово» отличились в конкурсе на английском языке

Обучающиеся в студии «Friends» центра детского творчества «Свиблово» показали блестящие результаты на конкурсе творческих и исследовательских работ на английском языке «Открытый мир», который проходил в рамках образовательного проекта Москва-Крым «Территория талантов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии