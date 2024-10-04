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Россия вновь обогнала США по поставкам газа в Евросоюз

Россия вновь обогнала США по поставкам газа в Евросоюз

Россия по итогам третьего квартала вновь обогнала США по объему поставок газа в Евросоюз, при этом заняв максимальную за девять кварталов долю рынка, сообщает РИА Новости со сслкой на данные аналитической компании Bruegel.

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