Равил Гайнетдин: «Әни мине идәндә, аркасы белән мичкә сөялгән килеш дөньяга китергән»

Тарихи вакыйга: «Алтын мөнбәр» халыкара кино фестивалендә аның президенты - РФ мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, Россия Мөфтиләр шурасы рәисе, баш мөфти шәех Равил Гайнетдин Казанда иҗади очрашу оештырды.
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