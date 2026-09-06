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Равил Гайнетдин: «Әни мине идәндә, аркасы белән мичкә сөялгән килеш дөньяга китергән»

Равил Гайнетдин: «Әни мине идәндә, аркасы белән мичкә сөялгән килеш дөньяга китергән»

Тарихи вакыйга: «Алтын мөнбәр» халыкара кино фестивалендә аның президенты - РФ мөселманнары Диния нәзарәте рәисе, Россия Мөфтиләр шурасы рәисе, баш мөфти шәех Равил Гайнетдин Казанда иҗади очрашу оештырды.

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