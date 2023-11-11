Интересная жизнь с Vera Star На днях в западных СМИ случилась самая настоящая истерика.
Очередная гениальная многоходовка Путина сработала - Запад "подавился" российскими активами
Комментарии
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Леонид Попивняк
....о как!!!!....а я за "синей птицей" в очереди по три часа стоял или за "суповым набором"....а сейчас из поликлиники мне звонят и говорят во сколько придти на флюорографию или на прививку.......или пишут на госуслугах........
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12 час.
Леонид Попивняк
....))))...ну да...)))).....после покупки корейки и буженинки в "вашем магазине" брали ещё пол-кило осетрины....две баночки красной икры , кило финского сервелата, пару кило апельсинов, бананов, и ананас на ужин......и за всё три рубля))))))))))))
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12 час.
Александр Денисов
Пустышка, а не статья, буков много, а "масло масленное"...
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12 час.
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