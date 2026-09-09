Семинар «Русская философия: Аритмология Н. В. Бугаева и новое религиозное сознание Д. С. Мережковского в интеллектуальных исканиях начала ХХ века»

Культура начала ХХ века была пространством тесного обмена между , математикой и религиозной мыслью. На семинаре речь пойдёт о том, как математическая теория вошла в круг идей писателя Дмитрия Мережковского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Утренний кофейный...
- Показ фильма «О д...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым