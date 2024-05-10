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SpaceX побила рекорд запусков «Шаттла» NASA Компания Илона Маска SpaceX достигла ру...

SpaceX побила рекорд запусков «Шаттла» NASA Компания Илона Маска SpaceX достигла ру...

SpaceX побила рекорд запусков «Шаттла» NASAКомпания Илона Маска SpaceX достигла рубежа в 83 запуска ракет Falcon 9 и Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал со стартового комплекса 39A, превзойдя рекорд NASA по количеству запусков «Шаттл» и показав перспективы частной аэрокосмической отрасли.

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