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Царьград

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Врач-кардиолог предупредил о нагрузках от частого потребления кофе

Врач-кардиолог предупредил о нагрузках от частого потребления кофе

Кардиолог Андрей Кондрахин предупреждает, что частое потребление кофе при усталости осенью может усиливать стресс и выведение магния, но в умеренных количествах не навредит.

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