В РФ может появиться штраф за раздачу населению просрочки

В России могут появиться штрафы для организаций, которые отдают россиянам просроченные продукты. На практике в стране существуют организации, которые в рамках благотворительности могут отдавать жителям страны продукты питания, среди разнообразия которых могут появиться единицы товара с вышедшим сроком употребления.
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