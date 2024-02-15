В РФ может появиться штраф за раздачу населению просрочки

В России могут появиться штрафы для организаций, которые отдают россиянам просроченные продукты. На практике в стране существуют организации, которые в рамках благотворительности могут отдавать жителям страны продукты питания, среди разнообразия которых могут появиться единицы товара с вышедшим сроком употребления.